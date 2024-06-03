Затравленная Орлова оправдалась за визит на шоу Малахова о Заворотнюк: Уймитесь!

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным" В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным" Названо место прощания с Анастасией ЗаворотнюкНазвано место прощания с Анастасией Заворотнюк Алсу готовится делить имущество с Яном Абрамовым в связи с разводом - MashАлсу готовится делить имущество с Яном Абрамовым в связи с разводом - Mash "Гнев и поиск крайних": в каком состоянии сейчас муж скончавшейся Заворотнюк"Гнев и поиск крайних": в каком состоянии сейчас муж скончавшейся Заворотнюк

Лента новостей

Понедельник 3 июня

22:03Затравленная Орлова оправдалась за визит на шоу Малахова о Заворотнюк: Уймитесь! 21:24Бузова принесла публичные извинения за наряд на выступлении в Уфе 20:51"Залетела в 59!": Гулькина ошеломлена крутым поворотом в жизни 20:10"Не сказка": Боярский выдал суровую правду об отношениях Заворотнюк и Жигунова 19:26"Нужно думать!": оголившаяся Ольга Бузова на грани "отмены" - что с ней станет 18:07"Никто не заподозрил": Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики 17:04"Замуж выйти можно": Бледанс сделала заявление о личной жизни 16:35Гороскоп для женщины Овен на август 2024 года 16:08Роман Костомаров довел женщин до слез: Всех цепляет 14:39Следственный комитет проверит выступление Бузовой в Уфе после скандала 13:54Петросян эксплуатирует Брухунову: жена 78-летнего комика пожаловалась на суровую долю 12:55Кудрявцева и Королева сцепились на публике и бросались вещами: "Врешь!" 11:31Елена Блиновская подала в суд заявление о банкротстве 10:44Галкину* и Пугачевой запретили въезд в страну: больше не попляшут 10:06Был добр и внимателен к старушке: "чужая" бабушка щедро отблагодарила Прохора Шаляпина 09:15Бузова устроила непотребства прямо на глазах детей: "Жуткое зрелище" 08:36Киркоров тайно вывез сына и дочь за границу: готовит к новой жизни 04:31Дележка имущества отменяется: вскрылась интересная деталь о разводе Нюши 00:16Особенности Стрельцов: как время рождения влияет на характер? 22:21Корица – польза и вред для здоровья, рекомендуемые нормы употребления специи 18:07Большой тест: Какое домашнее животное тебе подойдет? 12:01Шура едва не умер на глазах у Распутиной: Долбанула титьками 09:39"Душевный инвалид": Пелагея о жестокости бывшего мужа к дочери 06:35Нужно время на печаль: техники и поддержка для переживания и преодоления горя 03:20Быстрые и эффектные прически для свидания: пошаговые инструкции 00:27Володина рассказала о скрытых талантах Скорпионов 21:28Салат из свеклы с фетой: пошаговый рецепт 20:08Маникюр на море 2024: модные идеи и советы по уходу 18:14Лето 2024: самые благоприятные дни для реализации целей - прогноз Володиной 15:28Риски модных диет: опасности кетодиеты, интервального голодания и монодиет 12:0355-летняя Буланова раскрыла секрет стройности: Спортом не занималась никогда 09:15Чем удивить ребенка в День защиты детей: 8 советов 04:30Собчак в кожаном наряде похвасталась преображением: "Не фейстюн" 01:30Банты или фетиш? Сложный тест на знание ударений в русском языке 22:30Чем лечить ячмень на глазу: действенные медикаментозные и домашние методы 22:28Как добиться идеальных локонов дома: пошаговая инструкция 22:01Июнь 2024: прогноз для всех знаков зодиака от астролога Тамары Глоба 21:19Режиссер рассказал о последней роли Заворотнюк, которую никто не увидел 20:21Такие разные Козероги: анализ представителей знака от Василисы Володиной 19:46Перенесший инфаркт Куклачев вновь оказался в клинике: что произошло 18:12Симптомы недостатка витамина D: как распознать и предотвратить дефицит 18:06Кожа малинового цвета: жизнь Безруковой оказалась под угрозой из-за пораженной конечности 17:06Забеременевшая Королева скрыла имя отца ребенка: Зачем вторгаться в мою жизнь? 15:49Новую песню Пугачевой сочли плевком: В очередной раз срыгнула 14:36Пугачева сделала новое скандальное заявление: "Моральные уроды" 13:46Провернул дельце и укатил в США: внук Пугачевой поехал тратить 230 млн., полученные в России 12:39Максим Фадеев выпустил песню о Салтанат Нукеновой и столкнулся с критикой 12:29Лечение защемления седалищного нерва: методы и советы 11:29Наташа Королева рассказала о беременности от Игоря Николаева: "Родила очень вовремя" 10:55Никак не может успокоиться: Бузова решила добить Тарасова спустя 8 лет после развода
1370
800
true

Затравленная Орлова оправдалась за визит на шоу Малахова о Заворотнюк: Уймитесь!

Затравленная Орлова оправдалась за визит на шоу Малахова о Заворотнюк: Уймитесь!

Телеведущая объяснила, зачем пришла на шоу, посвященной покойной Анастасии Заворотнюк

На днях в эфир вышел выпуск шоу "Малахов", посвященный Анастасии Заворотнюк, смерть которой наступила к конце мая. Одним из гостей выпуска стала 46-летняя телеведущая Ольга Орлова, чья подруга, певица Жанна Фриске, тоже скончалась после борьбы с глиобластомой.

В студии Орлова рассказала, что неоднократно встречалась с Заворотнюк, когда та пыталась искать пути к выздоровлению. По словам Ольги, актриса и ее супруг советовались с ней. Телезвезда считает себя "профессором" в области онкологии, поскольку ей пришлось перечитать множество материалов о раке, когда с ним столкнулась Фриске.

Вскоре Орлову за ее откровения в шоу Андрея Малахова затравили в Сети. Зрители сочли, что телезвезда явилась в студию ради пиара. Однако это не так, дала понять сама Ольга. "Уймитесь в своей мнимой экспертности!" – разозлилась знаменитость.

Ольга Орлова рассказала, что пришла на передачу по рекомендации близких Анастасии Заворотнюк, как и другие сидящие в студии люди. Мол, все было согласовано с родственниками покойной артистки, поэтому нет смысла никого осуждать. Так телезвезда оправдалась за визит на шоу "Малахов".

3 июня 2024, 22:03
Ольга Орлова, Анастасия Заворотнюк. Фото: YouTube
Дмитрий Алексеев
Соцсети• Требует проверки

Бузова принесла публичные извинения за наряд на выступлении в Уфе

Бузова принесла публичные извинения за наряд на выступлении в Уфе
У Ольги Бузовой свое видение ситуации.

"Залетела в 59!": Гулькина ошеломлена крутым поворотом в жизни

"Залетела в 59!": Гулькина ошеломлена крутым поворотом в жизни
Наталия Гулькина в шоке от

"Не сказка": Боярский выдал суровую правду об отношениях Заворотнюк и Жигунова

"Не сказка": Боярский выдал суровую правду об отношениях Заворотнюк и Жигунова
Роман Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова был не таким, как могло показаться многим.

"Нужно думать!": оголившаяся Ольга Бузова на грани "отмены" - что с ней станет

"Нужно думать!": оголившаяся Ольга Бузова на грани "отмены" - что с ней станет
Выступление Ольги Бузовой на фестивале спровоцировало скандал.

"Никто не заподозрил": Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики

"Никто не заподозрил": Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики
Анастасия Заворотнюк узнала о раке вскоре после серии приступов.

"Замуж выйти можно": Бледанс сделала заявление о личной жизни

"Замуж выйти можно": Бледанс сделала заявление о личной жизни
Эвелина Бледанс высказалась о замужестве.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу