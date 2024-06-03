Затравленная Орлова оправдалась за визит на шоу Малахова о Заворотнюк: Уймитесь!

На днях в эфир вышел выпуск шоу "Малахов", посвященный Анастасии Заворотнюк, смерть которой наступила к конце мая. Одним из гостей выпуска стала 46-летняя телеведущая Ольга Орлова, чья подруга, певица Жанна Фриске, тоже скончалась после борьбы с глиобластомой.

В студии Орлова рассказала, что неоднократно встречалась с Заворотнюк, когда та пыталась искать пути к выздоровлению. По словам Ольги, актриса и ее супруг советовались с ней. Телезвезда считает себя "профессором" в области онкологии, поскольку ей пришлось перечитать множество материалов о раке, когда с ним столкнулась Фриске.

Вскоре Орлову за ее откровения в шоу Андрея Малахова затравили в Сети. Зрители сочли, что телезвезда явилась в студию ради пиара. Однако это не так, дала понять сама Ольга. "Уймитесь в своей мнимой экспертности!" – разозлилась знаменитость.

Ольга Орлова рассказала, что пришла на передачу по рекомендации близких Анастасии Заворотнюк, как и другие сидящие в студии люди. Мол, все было согласовано с родственниками покойной артистки, поэтому нет смысла никого осуждать. Так телезвезда оправдалась за визит на шоу "Малахов".