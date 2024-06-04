Снова станет мамой: Анджелина Джоли поразила поклонников новостями о личной жизни

Новость о том, что Анджелина Джоли в очередной раз решила стать мамой, уже вовсю обсуждается среди ее поклонников. Конечно, речь идет не о беременности, а о том, что 48-летняя звезда Голливуда решила взять в семью приемного ребенка. Этот факт никого не удивляет, ведь Джоли воспитывает шестерых детей, и только троих из них она родила сама.

Анджелина давно говорит о том, что планирует дать дом еще одному малышу. Только если раньше она хотела усыновить ребенка из Сирии, то теперь задумалась о мальчике или девочке с Ямайки. На острове актриса побывала в прошлом году и была шокирована условиями жизни местных жителей.

Неудивительно, что Анджелина решилась на этот шаг именно сейчас. Потихоньку ее дети покидают родительский дом. Старший сын Мэддокс уехал на учебу в Корею еще несколько лет назад. После этого дом матери покинула и 19-летняя Захара, которая выбрала колледж в Атланте. Сын Пакс Тьен, мечтающий стать художником, тоже уже стал самостоятельным, а теперь шагнуть во взрослую жизнь готовится и дочь Анджелины и Питта – Шайло, которая недавно отметила 18-летие. Девушка вовсю демонстрирует независимость и недавно решила отказаться от фамилии отца. Совсем скоро Джоли останется одна с двумя близнецами – Вивьен и Ноксом, которым, к слову, тоже уже 16 лет, и те, наверняка, в ближайшее время захотят строить свою жизнь.

Известно, что после развода с Бредом Питтом звезда "Малефисенты" посвятила себя детям. Она редко соглашается сниматься и установила для себя лимит – максимум один фильм в год.

Ранее сообщалось, что похорошевший Брэд Питт вышел в свет с новой возлюбленной.