Бузова принесла публичные извинения за наряд на выступлении в Уфе

Ольга Бузова, известная телеведущая и певица, оказалась в центре внимания после своего выступления на VK Fest в Уфе. В своtм телеграм-канале она прокомментировала скандал, связанный с ее откровенным нарядом.

Ольга рассказала, что была занята весь день и не сразу узнала о том, что ее выступление вызвало бурную реакцию. Она отметила, что уже семь лет выступает на этом мероприятии, и ее сценические образы всегда привлекают внимание и вызывают обсуждения.

По словам Ольги Бузовой, в этом году она снова не изменила своему стилю и выбрала яркий наряд для выступления. Она подчеркнула, что сцена является неотъемлемой частью ее жизни, поэтому она всегда тщательно готовится к своим выступлениям, создавая новые костюмы.

Артистка выразила благодарность зрителям, которые пришли именно на ее выступление. Она также напомнила, что на фестивале действовали возрастные ограничения и платный вход, а расписание выступлений публикуется заранее. Ольга подчеркнула, что те, кто не хотел смотреть ее шоу, могли просто его пропустить.

Артистка призналась, что она очень эмпатична и всегда переживает, если кому-то некомфортно или плохо. Поэтому, несмотря на иное видение ситуации, Ольга Бузова публично извинилась перед теми, кого могло оскорбить ее сценическое одеяние. Она подчеркнула, что всегда стремится нести любовь и добро, работая на благо своей страны. Знаменитость также призвала не искать зло там, где его нет.