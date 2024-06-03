"Никто не заподозрил": Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики

Смерть Анастасии Заворотнюк наступила 29 мая. В кругу коллег и друзей актрисы была уверенность, что она сможет побороть рак мозга, несмотря на неутешительные прогнозы врачей.

До того как стало известно о диагнозе, звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдала от сильных головных болей. Об этом рассказала "звездный" пиар-директор Анна Исаева, которая присутствовала на последнем публичном мероприятии Заворотнюк в Москве.

Анна Исаева часто сотрудничала с Анастасией и ее супругом на различных премиях. По словам пиар-директора, публика обожала эту пару, поэтому они нередко получали приглашения вести мероприятия другие церемонии. Их профессионализм был очевиден: с первых секунд появления на сцене они привлекали всеобщее внимание.

Анна также вспомнила последнюю церемонию, на которой присутствовала актриса. Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев прибыли заранее, чтобы тщательно подготовиться. Артистка, по словам Исеевой, всегда относилась к работе с большой ответственностью, и в тот день она выглядела великолепно: яркая, цветущая и очень красивая.

Однако в тот день Анастасия Заворотнюк жаловалась на нестерпимую головную боль, отметила Анна. Мол, сначала решили, что это вызвано изменением погоды, и предложили ей немного коньяка для облегчения состояния. На какое-то время это помогло, и артистка смогла выйти на сцену и провести мероприятие так, что зрители даже не подозревали о её страданиях.

"Никто из зрителей даже и не заподозрил, как Насте в этот вечер непросто, что она мучается от головной боли", – подчеркнула пиар-директор.

Тогда никто и предположить не мог, что эти боли были симптомом серьезного заболевания. Вскоре она прошла МРТ, которое выявило страшный диагноз.

Все в окружении Анастасии Заворотнюк надеялись на ее выздоровление, постоянно интересовались ее самочувствием и верили, что она сможет преодолеть болезнь. Особенно поддерживал ее муж Петр Чернышев, который, как считает Анна Исаева, показал пример безупречной любви и заботы. Мол, его преданность стала образцом для всех мужчин в том, как нужно любить свою вторую половинку.