"Осуждаю": Штурм пнула Решетову, разрушившую брак Алсу

Недавно певица Алсу обвинила модель Анастасию Решетову во лжи, которая заявила о своем негативном отношении к женатым мужчинам. Бывшая возлюбленная Тимати рассказала, что за последний год сформировала категоричное мнение насчет романа с несвободными мужчинами. На это артистка ответила: "Врет".

Слова Алсу стали косвенным подтверждением ранних слухов о романе Решетовой с мужем певицы. Кроме того, позже стало известно, что Анастасия и супруг певицы вместе оформляли визы в Китай, бронировали один и тот же отель. Об отношениях модели и бизнесмена знала и Наталья Штурм, о чем та рассказала в недавней публикации в популярной социальной сети.

Исполнительница хита "Школьный роман" пнула модель, написав следующее:

"Я знаю, что Решетова разбила семью Алсу и осуждаю ее".





Также Наталья Штурм не верит, что супруг Алсу после развода вновь женится. Свои сомнения артистка не подкрепила ни домыслами, ни фактами. Однако радоваться и злорадствовать пока рано, считает певица.

Напомним, недавно стало известно, что Алсу планирует развестись с бизнесменом Яном Абрамовым якобы из-за многочисленных измен. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".