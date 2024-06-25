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Вторник 25 июня

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Подался в депутаты: Газманов высказался о завершении карьеры

Подался в депутаты: Газманов высказался о завершении карьеры

Популярный певец ответил на вопрос о музыкальной деятельности.

Недавно стало известно о выдвижении кандидатуры Родиона Газманова в Московскую городскую думу. Певец еще в апреле подал необходимые документы, чтобы принять участие в предварительном голосовании партии, от которой он выдвигается.

Но несмотря на то, что Газманов подался в депутаты, от работы над музыкальными материалами он не отказывается. В недавней беседе с журналистами певец, высказываясь о возможном завершении музыкальной карьеры, признался, что в его жизни стало много общественных мероприятий, однако отказываться от записи новых композиций он не планирует.

Родион Газманов рассказал, что в настоящий момент он наполнен вдохновением, которое позволяет ему продолжать работу над созданием материала для нового альбома. Свежая пластинка должна выйти уже в этом году, полагает певец. Он уточнил, что новые композиции стоит ждать в сентябре.

Ранее Родион Газманов дал понять свое отношение к артистам, которые предпочли эмигрировать в столь сложное для родной страны время. Певец также попытался объяснить, зачем уехавшие продолжают критиковать страну. Слова сына Олега Газманова приводил женский журнал "Клео.ру".

25 июня 2024, 19:43
Олег и Родион Газмановы. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
news.ru✓ Надежный источник

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