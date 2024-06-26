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Вторник 25 июня

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Новые подробности состояния Кейт Миддлтон вызвали шок у народа: "Полетели легкие и кишечник"

Новые подробности состояния Кейт Миддлтон вызвали шок у народа:

Королевская особа борется с раком.

В конце марта пропавшая со всех радаров Кейт Миддлтон вышла на связь и сделала заявление о диагностированной у нее онкологии. Своим признанием королевская особа хотела утихомирить не на шутку разошедшуюся публику и сплетни вокруг своей персоны, однако откровения принцессы Уэльской получили обратный эффект. Из-за того, что никаких подробностей о своем диагнозе жена Уильяма не рассказала, поклонники начали гадать, какой именно вид рака нашли у любимицы британского народа, и обвинять королевскую семью в том, что они довели Кейт до такого состояния. 

Многие подозревают, что у принцессы обнаружили опухоль в толстой кишке. Сама же Миддлтон до сих пор не делится никакими подробностями своего лечения и состояния, что только раззадоривает общественность, и ситуация обрастает сплетнями. Так, недавно некий фокусник пошутил, что Кейт передала ему записку с мольбой о помощи, а некоторые и вовсе считают, что мать наследников престола мертва и этот факт скрывают ото всех. 

Пресечь сплетни о своем исчезновении снова взялась Кейт. Недавно жена принца Уильяма вышла в свет впервые с прошлого года. Она появилась на Trooping the Colour и тем самым доказала, что жива и здорова. Поклонники отметили, что Кейт Миддлтон даже не сильно изменилась с последнего появления в обществе. 

Есть, впрочем, и противоположное мнение. Так, известная ясновидящая, победительница шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова считает, что на всю династию Виндзоров навели порчу, и именно плоды проклятья пожинает принцесса, пришедшая в семью в 2011 году. 

"Такое ощущение, как будто ей сделали порчу вуду. Потому что у нее полетели легкие и кишечник. У нее что-то с кровью стало. Скорее всего, она взяла карму рода", – рассказала ясновидящая. 

Ранее сообщалось, что мужа онкобольной Кейт Миддлтон уличили в изменах. 

26 июня 2024, 00:03
Кейт Миддлтон. Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта Lexica
Елизавета Федорова
TVcenter.ru✓ Надежный источник

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