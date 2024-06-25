Беглец Смольянинов* зарабатывает в ресторанах на чужбине

Артур Смольянинов* сбежал из России вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса, бросив на родине двух сыновей от Дарьи Мельниковой. Оказавшись на чужбине, некогда востребованный артист начал раздавать интервью и делать скандальные заявления. Например, он говорил, что готов присоединиться к ВСУ, а также выражал безразличие к будущему РФ. Мол, пусть все превратиться в радиоактивный пепел. За свои высказывания, которые россияне сочли крайне возмутительными, актер не только получил статус иноагента, но и появился в списке террористов и экстремистов.

Сегодня Артур Смольянинов* берется едва ли не за каждую подвернувшуюся халтурку ради заработка в Европе. Так, недавно стало известно, что актер выступит в одном из латвийских ресторанов совместно с художником Андреем Бильжо – перед публикой порассуждает о нравственности. Попасть на беседу можно, заплатив 50 евро.

Ранее Артур Смольянинов* разочаровал публику своим выступлением. Многие стали покидать так называемый концерт, не дождавшись его завершения. Пение артиста назвали завыванием, которое невыносимо слушать. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".

* Артур Смольянинов внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агент; внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.