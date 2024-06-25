"Вместе": мужа Алсу и Решетову разоблачили

Недавно стало известно о решении певицы Алсу развестись с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара прожила в браке чуть меньше 20 лет. По слухам, поводом для расторжения брака стали измены со стороны мужа артистки. Тогда же в Сети появилась информация, что разлучницей якобы является модель Анастасия Решетова, более известная как экс-возлюбленная Тимати.

На днях Решетова сделала заявление о своем отношении к роману с женатыми мужчинами. Модель призналась, что за последний год изменила мнение об этом, и теперь она считает несвободных представителей сильного пола непривлекательными. Слова Анастасии привел известный паблик в соцсети, и в комментариях под той публикацией неожиданно отметилась Алсу. Одним словом она подтвердила все слухи. "Врет", – написала певица.

Там же появился комментарий девушки. Та рассказала, что уже давно знает о романе мужа Алсу и Решетовой. Журналисты "Комсомольской правды" связались с ней, чтобы уточнить детали. Как оказалось, однажды Яна и Анастасию видели в визовом центре Китая. "Вместе визы делали в один отель", – рассказала девушка, признавшись, что не придала значения их совместному визиту, так как думала, что певица и бизнесмен уже давно не живут вместе. Таким образом, мужа Алсу и Анастасию Решетову разоблачили.