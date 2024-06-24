"Денег не хватило": Земфира* вернулась в Россию из-за цен на услуги стоматолога

Телеграм-канал "Хуже и не скажешь" сообщил о возвращении в Россию рок-певицы Земфиры Рамазановой, которая несколько лет назад перебралась за границу, а также, по слухам, получила французское гражданство (этот факт артистка категорически отрицает). Недавно ее увидели в московской поликлинике, куда она якобы явилась ради лечения зубов.

Администрация медицинского учреждения не стала подтверждать появление Земфиры* из-за врачебной тайны. Отмечается, что певица вернулась в Москву из-за высокой стоимости услуг стоматолога в Европе. Так, во Франции базовое обследование обходится как минимум в 600 евро, что равно 56 тысячам рублей.

"Ясно, лечить зубы в Европе денег не хватило", "В ''плохой'' России – хорошие клиники? Двуличные", – пишут интернет-пользователи.

Кстати, на прошлой неделе во время выступления в Польше Рамазанова* выражала благодарность местным жителям за то, что те два года назад многое сделали как для России, так и для Украины. Чуть позже, на концерте в Молдавии, артистка дала понять поклонникам, что скучает по родной стране.

В Кишиневе завершился тур Земфиры*, который занял 2,5 года. Певица отметила, что он стартовал в тот же день, когда начались всем известные события – 24 февраля 2022 года. После окончания тура артистка призналась, что начинает новый этап своей жизни. Слова знаменитости приводил женский журнал "Клео.ру".

* Земфира Рамазанова внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.