Племянница Михаила Ефремова заявила, что муж-итальянец избил ее и похитил ребенка

Племянница известного актера Михаила Ефремова Ольга вышла замуж за итальянца Алессандро Сини и уехала на родину супруга. Восемь лет назад родственница артиста родила сына, которого назвала Арсением. Этот брак распался, как говорит сама девушка, из-за страшной ревности избранника. Однако оставить супруга в прошлом не получилось, он продолжил вторгаться в жизнь Ольги.

На днях Ефремова выложила в своем блоге ужасающие кадры. Племянница известного актера была вся в ссадинах, обработанных зеленкой. Она показала ушибы и заявила, что это сотворил с ней муж.

"Мне просто нужно рассказать об исключительном случае насилия против меня. Муж разбил мне голову об пол", – поделилась подробностями 36-летняя девушка.

Ольга заявила, что Алессандро не просто избил ее, но еще и похитил восьмилетнего сына и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас мать не знает, где находится ее экс-супруг с ребенком, и просит о помощи. Родственница артиста заявила, что уже была в больнице и собирается идти в полицию, но эту ситуацию она хочет предать огласке.





Ефремова отметила, что долгое время терпела насилие в семье. На протяжении девяти лет супруг избивал Ольгу, кроме того, она зависела от него в финансовом плане, и отец ребенка этим пользовался. Родственница актера отметила, что сейчас ей нужна помощь. Свое видео она дополнила хештегом "русская женщина и ребенок в большой опасности".

Напомним, сам Михаил Ефремов находится за решеткой уже больше трех лет. В 2020 году он стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Недавно появилась информация о том, что актер может выйти на свободу по УДО. Некоторые считают, что после освобождения популярность звезды фильмов и сериалов вырастет и к нему выстроится очередь.