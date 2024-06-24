Ничего не ест уже давно: в Сеть попали подробности состояния перенесшего операцию Газманова

Совсем скоро Олег Газманов отметит 73-летие. Глядя на то, как энергичный певец бодро бегает по сцене, сложно сказать, что артист давно на пенсии. Исполнитель хита "Морячка" в отличной физической форме и до недавнего времени совсем не жаловался на здоровье. В марте у Газманова появились проблемы с глазами, но доктора быстро поправили состояние артиста, проведя ему операцию.

Сам Олег Михайлович признается, что держит себя в форме благодаря сумасшедшему графику. Каждый его день расписан буквально до секунды. В таком ритме не до спорта, откровенно рассказал главный есаул российской эстрады. А вот выстроить питание, которое поддерживает стройность и здоровье, у него получилось.

"Мало ем относительно некоторых моих друзей. Стараюсь есть около трех раз в день. Иногда пропускаю вечером прием пищи. Потом уже узнал, что это интервальное голодание", – поделился артист.

Газманов рассказал, что два основных рациона: завтрак и обед – очень плотные. А вот ужин часто пропускает. Кроме того, с годами певец привык мало спать и теперь встает около четырех часов утра. Это все позволяет музыканту держать себя в форме. К тому же выйти к своим любимым зрителям с выпирающим животом он никогда себе не позволит, заявил Олег Михайлович.

Ранее тяжелобольная жена Газманова рассказала о вернувшемся недуге.