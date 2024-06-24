Изменившаяся в талии Яна Чурикова раскрыла секрет: "Плюс-минус три килограмма"

Яна Чурикова стала гостьей "Премии МУЗ ТВ-2024". За кулисами музыкальной церемонии с легендарной телеведущей встретился корреспондент женского журнала "Клео.ру".

Яне Чуриковой идет 46-й год. Но кажется, что выглядит она так же эффектно, как во времена ведения телепроекта "Фабрика звезд" на Первом канале, первый сезон которой состоялся еще в 2002 году. В чем же секрет ее молодости и красоты?

"Мой вес – 175 см, а идеальный вес – в районе 70 кг, – призналась Чурикова. -Но вес все время колеблется туда-сюда. Просто мои плюс-минус три килограмма они не видны никому, кроме меня. И я не считаю, что осталась такой же – когда смотрю на свои фото и видео 20-летней давности, то все-таки там я другая".





Ничего сложного, по заверению Яны, в поддержании себя в должной форме, нет. "Немного самодисциплины плюс понимание того, как работает обмен веществ, – пояснила ведущая. – Самое главное – это отсутствие запары по этому поводу. Когда ты отпускаешь ситуацию и не зацикливаешься на объеме своей талии, тогда все приходит само и легко".