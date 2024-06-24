Тарзан откровенно рассказал о сексуальных предпочтениях Королевой: в шоке даже ведущий

Наташа Королева и Сергей Глушко, известный как Тарзан, в браке уже 21 год. За это время у них было немало неурядиц. Известно, что танцор не всегда был верен певице и даже приводил любовниц в семейную постель. Однако исполнительница хита "Желтые тюльпаны" нашла в себе силы простить неверного мужа и продолжить строить с ним счастливую семью.

Именно так называют свой союз Королева и Тарзан. На одном из недавних интервью пара поделилась подробностями семейной жизни. Гармоничные отношения поддерживает регулярная интимная близость, уверены муж с женой. Кроме того, один прием позволяет им сохранить страсть даже спустя два десятка лет, похвастался Сергей.

"Есть прекрасные слова, правда, сейчас не помню дословно, когда молодая девушка задает вопрос Дон Жуану: "Как сберечь любовь, как? Есть способ?". И Дон Жуан отвечает: "Есть, сопротивляйся. И после свадьбы ты должна сопротивляться", – приоткрыл завесу тайны танцор.





По словам Тарзана, сейчас он уже с полуслова может понять, в настроении ли Наташа и будет ли между ними сегодня близость. Кроме того, по словам мужа артистки, важно вносить в сексуальные отношения разнообразие. Танцор рассказал, что периодически они предаются любви за пределами своего дома. Например, в туалете самолета.

А вот Наташа с тоской вспоминает дни, когда муж работал стриптизером. Королева заявляет, что тогда супруг заряжался энергией женщин, которые на него смотрят, и это сказывалось на интимной жизни.

"Это было прямо круто, а потом он нес всю эту энергию мне, домой. Я чуть-чуть себе отвешивала", – разоткровенничалась певица, чем шокировала даже ведущих.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева выселила Тарзана из дома, в который он водил любовниц.