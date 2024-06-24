Столько лет всех дурила: вскрылась подноготная схемы Пугачевой с налогами

Алла Пугачева с семьей уехала из России еще два года назад. О стране, благодаря которой получила небывалую популярность, сейчас певица старается не вспоминать, а если и высказывается, то в негативном ключе. Между тем у Аллы Борисовны на Родине осталось немало недвижимости, которую она все никак не может продать. В том числе популярный особняк в поселке Грязь, где некогда гремели самые шумные тусовки Примадонны.

Сейчас в замке никто не живет. О нем заговорили недавно, когда стало известно о вероятном повышении налоговой ставки на имущество до 2,5 процентов. Оказалось, что благодаря продуманной схеме рост процента никак не скажется на жилплощади артистки в Подмосковье. Выяснилось, что этого объекта даже нет на кадастровых картах.

"Для просмотра открыта лишь стоимость участка, которая составляет не очень-то внушительные по "звездным" меркам одиннадцать миллионов рублей", – рассказал эксперт в сфере недвижимости Виктор Садыгов.

Плюс ко всему, у дома бывшей супруги Филиппа Киркорова отсутствует адрес. Это может означать, что межевание территории либо проводилось совсем давно, либо вовсе было проигнорировано. Так что налоговая едва ли потребует от певицы большую сумму, уверен специалист.

Эксперт также отметил, что Пугачева вряд ли сможет продать свое жилье за высокую цену. Если когда-то этот дом за городом и был в категории элитных, то сейчас есть недвижимость и получше, с продуманной современной планировкой. А вот особняк певицы давно устарел.

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