Настасья Самбурская предъявила мужчину: неужели тот самый женатый любовник?

Настасья Самбурская построила блестящую карьеру актрисы и певицы, а вот в личной жизни звезды "Универа" все не так гладко. За плечами артистки – неудачный брак, о котором она не любит рассказывать, и неуспешные попытки найти свою любовь на сайтах знакомств. За счастье 37-летней звезды переживают и ее поклонники, которые постоянно осыпают ее вопросами о второй половине.

Не так давно, уставшая от бесконечных комментариев о мужчине сердца, Самбурская выругалась на подписчиков и заявила, что ее сердце занято.

"Если я вам его не выкладываю в соцсетях, это не значит, что у меня его нет! Идите уже в *****!" – не сдержалась актриса.

Чтобы окончательно убедить поклонников в том, что в личной жизни у нее все хорошо, и прекратить бесконечный поток неудобных вопросов, Настасья даже поделилась снимком со своим избранником. На фото мужчина уткнулся в волосы Самбурской.

"Отчитываюсь для соцсетей. Можете выдыхать", – написала теледива, сопроводив послание сердцем.





При этом ни имени, ни возраста своего возлюбленного певица не раскрыла. К слову, до этого ходили слухи о том, что Настасья встречается с женатым мужчиной. Источник уверял, что избранник актрисы находится в процессе расторжения брака, но официально все еще связан семейными узами.

Примечательно, что практически в аналогичной ситуации недавно оказалась Анна Семенович. Артистка долгое время скрывала своего возлюбленного и показывала его изредка, стараясь не засветить лицо. Оказалось, что у избранника певицы есть жена и ребенок. Правду раскрыла сама супруга любовника Семенович.