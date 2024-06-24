Перенесший операцию Корчевников заговорил о своих похоронах: Скорблю

Около 10 лет назад Борису Корчевникову озвучили тревожный диагноз – опухоль мозга. К счастью, она оказалась доброкачественной. Тем не менее, потребовалась срочная операция. Хирургическое вмешательство привело к последствиям. Телеведущий начать терять слух.

Сегодня Борис Корчевников просит Бога об исцелении. О своем общении с Всевышним журналист рассказал в недавнем интервью. По словам телеведущего, из-за проблем со здоровьем рабочий процесс зачастую становится тяжелым. Он призвался в дискомфорте, который доставляют ему хвори.

Тем не менее, Корчевников задумывается и о смерти. Отвечая на непростой вопрос о своих похоронах, он рассказал, что хотел бы слышать, если бы мог посетить эту траурную церемонию. "Я хочу, чтобы они (люди – Прим. ред.) знали, что все, что они говорят, я слышу и скорблю о том, что не могу ответить" – признался журналист.

Также во время интервью Бориса Корчевникова попросили описать свою жизнь лишь одним словом. Телеведущий нашел самое, на его взгляд, подходящее – тишина. Знаменитость мечтает, чтобы как можно скорее пришло Царствие Божье (как говорится в молитве "Отче наш").