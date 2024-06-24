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Уволенная из рижского театра Хаматова клянется в любви к Латвии: Здесь мой дом

Уволенная из рижского театра Хаматова клянется в любви к Латвии: Здесь мой дом

Чулпан Хаматова прокомментировала увольнение из театра.

На днях стало известно об увольнении Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра, куда она устроилась сразу после переезда из России. Причиной расторжения сотрудничества, как сообщали СМИ, стало отсутствие интереса к артистке со стороны публики, а также ее плохие взаимоотношения с труппой. Однако сама актриса отрицает, что причины увольнения были именно такими. 

Хаматова уверяет: такое решение было принято из-за грядущих гастролей по Соединенным Штатам Америки и странам Европы. Вместе с тем артистка завершила, что в настоящий момент принимает участие сразу в нескольких спектаклях. Пьеса для одной из постановок будет написана специально под Чулпан.

К слову, актриса в очередной раз клянется в любви к Латвии. По словам Хаматовой, не так давно к ней пришло осознание того, что она чувствует себя в Риге, словно дома. "Мой дом сейчас здесь, в Латвии", – сказала народная артистка России.

Ранее актер Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову "набитой дурой". Так он прокомментировал решение артистки обосноваться в Прибалтике. Также артист вспомнил, какой была Чулпан в начале своей карьеры. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".

24 июня 2024, 21:52
Чулпан Хаматова. Фото: YouTube
Дмитрий Алексеев
StarHit✓ Надежный источник

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