Колготки в сетку и пиджак на голое тело: в Сеть попали пикантные снимки Самбурской

Звезде "Универа" Настасье Самбурской почти 40 лет. Однако актриса выглядит потрясающе и не стесняется появляться на публике даже в самых смелых нарядах. Такого результата артистка добилась упорным трудом. Известно, что Настасья предпочитает аскетичное питание, выбирая здоровые свежие продукты, а также усиленно "строит" свое тело в спортивном зале.

Поклонники постоянно поражаются тому, насколько сильная у Самбурской сила воли, чтобы поддерживать такую фигуру. Сама Настасья не скромничает и регулярно делится с поклонниками снимками, на которых видны и стройные длинные ноги, и рельефный пресс, которому позавидуют даже некоторые мужчины.

В этот раз звезда сериала "Верни мою любовь" поделилась фотографиями с очередной пикантной фотосессии. Артистка позирует перед камерами в колготках в сетку и в пиджаке на голое тело. Грудь Самбурская прикрыла, скрестив руки.





Подписывать снимок Настасья не стала. Впрочем, ей это и не нужно, поклонники и так засыпят ее комплиментами. Под каждым фото артистки в блоге подписчики восхищаются ее фигурой.

"Боже, какая фигура роскошная!", "Вы, пожалуй, самая красивая и интересная девушка российского шоу-бизнеса. Так держать", "Шикарная девушка, всегда восхищаюсь. Красивая, ухоженная и офигенное чувство юмора", – не сдерживали эмоции комментаторы.

Ранее стало известно, что Настасья Самбурская показала своего избранника. Ранее ходили слухи, что актриса встречается с женатым мужчиной.