Дошло до суда: пойманного на лжи Киркорова могут лишить звания народного артиста

Над 57-летним Филиппом Киркоровым снова сгущаются тучи после скандала с "голой вечеринкой". На сей раз – из-за суда артиста против Любови Успенской, а также показаний главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Он, приняв участие в недавнем заседании, предоставил суду петицию с требованием о лишении певца звания народного артиста России. По словам Бородина, петицию подписали 103 тысячи человек. То есть обсуждение о лишении звания популярного исполнителя дошло до суда, а значит, это становится все более вероятным.

После заседания глава ФПБК также рассказал о деталях, которые были озвучены юристом Киркорова в суде. Бородин признался, что его развеселили их слова о том, что Филипп накачал ягодицы в тренажерном зале, а не добился их упругости с помощью пластической операции. "Это треш, слов нет. Этот человек даже здесь наврал", – удивляется общественный деятель, поймавший певца на лжи.

Кроме того, во время заседания якобы было озвучено, что Филипп Киркоров, находясь в Турции, давал потрогать подростку свои ягодицы. Об этих деталях также рассказал Виталий Бородин.

Напомним, Филипп Киркоров и Любовь Успенская судятся из-за взаимных оскорблений в публичном поле. В одном из интервью певица обозвала коллегу по цеху женоненавистником, а позже артист назвал ее попрошайкой.