Поклонники должны знать: Баста огорошил публику новостью

Этим летом рэп-исполнитель Баста, кажется, отдыхать не планирует. Несколько крупных концертов музыкант запланировал на июль (правда, только в Москве). В августе артист планирует посетить Краснодарский край ради встречи с поклонниками – в Сочи и Новороссийске. В том же месяце Василий Вакуленко (настоящее имя музыканта) собирался отправиться в Екатеринбург, но знаменитость огорошила местную публику новостью об отмене концерта.

Поскольку поклонники должны знать внезапные изменения, запись об отмене выступления появилась в официальном аккаунте музыканта в популярной социальной сети. Команда Басты проинформировала уральцев, что 23 августа артист не выступит на "Екатеринбург Арене". Представитель площадки позже сделал заявление, заверив публику в том, что стадион не имеет отношения к такому решению.

Поклонники Басты с Урала могут вернуть денежные средства, потраченные на покупку билета. Этим они, очевидно, и займутся в ближайшее время.

Ранее Баста выступил на VK Fest в Красноярске. После концерта артисту пришлось идти пешком по Октябрьскому мосту вместе со зрителями из-за пробки, образовавшейся на выездах с острова Татышев.