Очень жаль: народ довел 12-летнюю дочь Самойловой и Джигана до отчаяния

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили Закатила глаза от удовольствия: Волочкова показала, как развлекалась с мужчиной в банеЗакатила глаза от удовольствия: Волочкова показала, как развлекалась с мужчиной в бане Едва сдерживающая слезы Бузова осадила высмеявшего ее Баскова на "Премии МУЗ-ТВ"Едва сдерживающая слезы Бузова осадила высмеявшего ее Баскова на "Премии МУЗ-ТВ" Яичная диета на 4 недели: основные принципы и примерное менюЯичная диета на 4 недели: основные принципы и примерное меню

Лента новостей

Пятница 21 июня

17:49Поклонники должны знать: Баста огорошил публику новостью 17:25Очень жаль: народ довел 12-летнюю дочь Самойловой и Джигана до отчаяния 16:35"Посмотри мне в глаза!": Кологривый устроил истерику из-за роли деревенщины 15:27Погода на август 2024 в Санкт-Петербурге 14:40Стало известно о связи Асмус с бывшим мужем Собчак: "Давно" 13:47Филипп Киркоров купил скульптуру в центре Москвы за 890 тысяч рублей 12:16Врачи рассказали о состоянии Отара Кушанашвили, у которого нашли опухоль 11:07Волочкова снялась в объятьях известного мужчины: "Хочет троих детей. Попробуем" 10:45Дочери Джигана и Самойловой неожиданно стало плохо: мать бьет тревогу и возит по врачам 09:57Вся жизнь в клочья: вот что на самом деле происходит с брошенной мужем Алсу 09:34Погода на август 2024 в Москве и Московской области 09:24Анну Семенович с новым бойфрендом вывели на чистую воду: женатый и с ребенком 08:32Затравленная со всех сторон Бузова спешно покинула Россию: "Лучшим решением было улететь" 04:43Раздетая Водонаева знатно отожгла на даче: "18 плюс" 01:39Диета для ленивых: вот как можно худеть, ничего не делая 22:03Спустившаяся в метро Гагарина в шоке: Вспомнила молодость 21:20Пригожин тоскует по пропавшему Урганту 20:49Покраска волос по лунному календарю в августе 2024 года 20:40Страшные новости из реанимации: у Отара Кушанашвили нашли рак 19:39Тайно вышла замуж? Стоцкая сделала заявление о свадьбе 18:37Басков спасает попавшего в реанимацию со страшным диагнозом Кушанашвили 18:05"Охотились за убийцей": шокирующие подробности смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри 17:29Не видно: могила Заворотнюк утопла спустя 20 дней после похорон 16:26"Мальчик или девочка?": 49-летняя Довлатова готовится к родам 15:18Ни дня без праздника: заполняй с "КАРО" семейный "Дневник приключений" 14:50Встреча года: Панин* пригласил в гости Шпака, чтобы развлекаться до утра 14:13Тренды летних женских костюмов 2024: стильные образы для любого случая 13:41Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили 12:29Публично высмеянная Асмус рассвирепела от слов поклонников: "Хватит вонять!" 11:2018-летняя невеста Григория Лепса сделала заявление после травли в Сети 10:40Мерзкий поступок Киркорова к сыну и дочери возмутил народ: разве так можно с детьми? 09:52Алсу прервала молчание и сделала публичное заявление о разводе: "Я почувствовала" 09:33Лучшие идеи оригинальных подарков мужчине на день рождения 09:23Сначала на Эверест, а потом в детдом: Боня поделилась грандиозными планами на материнство 08:48Мучительно, но быстро: стало известно, как умирал единственный сын Зайцева 04:4720 июня - день летнего солнцестояния: вот, что нужно сделать, чтобы привлечь удачу 01:3945-летняя Альбина Джанабаева раскрыла секрет упругих форм: всего одно упражнение 23:12Благоприятные дни для стрижки на август 2024 года 22:02Полину Гагарину решили внести в черный список: подробности 21:20"Так ей и надо": Никоненко обозвал изгнанную из рижского театра Хаматову "дурой набитой" 20:45"На конфликт нарывается": Манукян отомстил Костюшкину за наглую выходку 19:46"Позорно, неприлично": Соседов гонит Бузову со сцены 18:46В течение трех лет: страшное предсказание для Волочковой 17:30Никому не нужную Хаматову погнали из рижского театра 16:48Сенсация: на федеральном канале покажут уникальные кадры с Анастасией Заворотнюк 16:07Скандал: Наташа Королева подала в суд на Стаса Костюшкина из-за грязной лжи 14:46Волочкову разоблачили: вот как все эти годы балерина дурила россиян 13:35Солист "Иванушек International" прокомментировал слухи о распаде группы 12:24В сеть попали кадры одинокого дня рождения Галкина*: ни друзей, ни поздравлений 11:43Бородина публично охаяла молодую избранницу бывшего мужа: приплела к скандалу дочь
1370
800
true

Очень жаль: народ довел 12-летнюю дочь Самойловой и Джигана до отчаяния

Очень жаль: народ довел 12-летнюю дочь Самойловой и Джигана до отчаяния

Оксана Самойлова обеспокоена поведением дочери.

Оксана Самойлова поделилась новостью о том, что их 12-летняя дочь Ариела захотела прекратить свою музыкальную карьеру, едва начав ее. По словам супруги рэпера Джигана, последний трек наследницы был записан намного раньше, поэтому было решено его презентовать публике. 

Ариела больше не хочет быть артисткой, но продолжит петь для собственного удовольствия. Самойлова полагает, что основной причиной отказа от записи песен мог стать негативная реакция интернет-пользователей. Народ довел девочку до отчаяния, и теперь та не видит никаких перспектив в том, чем ей нравится заниматься. Оксана отметила, что даже взрослым бывает трудно справляться с агрессивными комментариями, а для ребенка это может быть еще сложнее.

Самойлова призналась, что ей очень жаль видеть, как талантливая дочь отказывается от своей мечты из-за негатива, ведь у Ариелы якобы прекрасный голос, и она делает большие успехи в вокале. Жена Джигана призвала людей быть добрее, особенно когда речь идет о детях, и представить, как бы они чувствовали себя, если бы такие комментарии были адресованы их собственным детям.

Оксана Самойлова приняла решение отвести свою дочь к психологу, чтобы помочь ей пережить переходный возраст без лишних трудностей. В частности, Оксана беспокоится, что Ариела мечтает о смелых экспериментах с внешностью, и хочет, чтобы у нее была возможность обсудить свои мысли и чувства со специалистом. 

21 июня 2024, 17:25
Оксана Самойлова. Фото: YouTube / @GalichIdaofficial
Дмитрий Алексеев
Соцсети• Требует проверки

Поклонники должны знать: Баста огорошил публику новостью

Поклонники должны знать: Баста огорошил публику новостью
Команда Басты принесла извинения фанатам.

"Посмотри мне в глаза!": Кологривый устроил истерику из-за роли деревенщины

"Посмотри мне в глаза!": Кологривый устроил истерику из-за роли деревенщины
Никита Кологривый наорал на продюсеров.

Стало известно о связи Асмус с бывшим мужем Собчак: "Давно"

Стало известно о связи Асмус с бывшим мужем Собчак: "Давно"
Максим Виторган признался в симпатии к бывшей жене Гарика Харламова.

Филипп Киркоров купил скульптуру в центре Москвы за 890 тысяч рублей

Филипп Киркоров купил скульптуру в центре Москвы за 890 тысяч рублей
Народный артист неравнодушен к искусству.

Волочкова снялась в объятьях известного мужчины: "Хочет троих детей. Попробуем"

Волочкова снялась в объятьях известного мужчины: "Хочет троих детей. Попробуем"
Балерина в нижнем белье показала, как ложится спать.

Дочери Джигана и Самойловой неожиданно стало плохо: мать бьет тревогу и возит по врачам

Дочери Джигана и Самойловой неожиданно стало плохо: мать бьет тревогу и возит по врачам
Многодетные родители сообщили, что их дочь ведет себя странно.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева