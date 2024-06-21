Очень жаль: народ довел 12-летнюю дочь Самойловой и Джигана до отчаяния

Оксана Самойлова поделилась новостью о том, что их 12-летняя дочь Ариела захотела прекратить свою музыкальную карьеру, едва начав ее. По словам супруги рэпера Джигана, последний трек наследницы был записан намного раньше, поэтому было решено его презентовать публике.

Ариела больше не хочет быть артисткой, но продолжит петь для собственного удовольствия. Самойлова полагает, что основной причиной отказа от записи песен мог стать негативная реакция интернет-пользователей. Народ довел девочку до отчаяния, и теперь та не видит никаких перспектив в том, чем ей нравится заниматься. Оксана отметила, что даже взрослым бывает трудно справляться с агрессивными комментариями, а для ребенка это может быть еще сложнее.

Самойлова призналась, что ей очень жаль видеть, как талантливая дочь отказывается от своей мечты из-за негатива, ведь у Ариелы якобы прекрасный голос, и она делает большие успехи в вокале. Жена Джигана призвала людей быть добрее, особенно когда речь идет о детях, и представить, как бы они чувствовали себя, если бы такие комментарии были адресованы их собственным детям.

Оксана Самойлова приняла решение отвести свою дочь к психологу, чтобы помочь ей пережить переходный возраст без лишних трудностей. В частности, Оксана беспокоится, что Ариела мечтает о смелых экспериментах с внешностью, и хочет, чтобы у нее была возможность обсудить свои мысли и чувства со специалистом.