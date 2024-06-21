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Пятница 21 июня

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"Посмотри мне в глаза!": Кологривый устроил истерику из-за роли деревенщины

Никита Кологривый наорал на продюсеров.

29-летний актер Никита Кологривый стал известен не только благодаря участию в популярных кинопроектах, но и скандальному поведению. Артист не стесняется выступать с критикой коллег, которые имеют определенные заслуги. Достается от Кологривого и тем, кто работает над производством фильмов. 

Например, в недавнем интервью Никита устроил истерику из-за того, что ему не досталась роль деревенщины. По словам артиста, режиссер и продюсеры отказали из-за отсутствия деревенского лица. "Посмотри мне в глаза! Я деревня и есть, вот она!" – сорвался на крик актер.

Также стоит обратить внимание на другое замечание Кологривого. Он обругал съемочную группу, когда увидел стул на площадке без его имени. "Как я должен понять, что это мой стул?" – сокрушался Никита. 

Кстати, не исключено, что такое поведение является наигранным. Вероятно, Никита Кологривый пытается запомнится публике. Артист не скрывает, что приехал в столицу за славой и деньгами. 

Напомним, несколько месяцев назад Никита Кологривый провел за решеткой неделю после дебоша в новосибирском баре. Этот инцидент никак не сказался на карьере скандального артиста. 

21 июня 2024, 16:35
Никита Кологривый. Фото: YouTube / @FAMETIMETV
Дмитрий Алексеев
woman.ru✓ Надежный источник

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