"Посмотри мне в глаза!": Кологривый устроил истерику из-за роли деревенщины

29-летний актер Никита Кологривый стал известен не только благодаря участию в популярных кинопроектах, но и скандальному поведению. Артист не стесняется выступать с критикой коллег, которые имеют определенные заслуги. Достается от Кологривого и тем, кто работает над производством фильмов.

Например, в недавнем интервью Никита устроил истерику из-за того, что ему не досталась роль деревенщины. По словам артиста, режиссер и продюсеры отказали из-за отсутствия деревенского лица. "Посмотри мне в глаза! Я деревня и есть, вот она!" – сорвался на крик актер.

Также стоит обратить внимание на другое замечание Кологривого. Он обругал съемочную группу, когда увидел стул на площадке без его имени. "Как я должен понять, что это мой стул?" – сокрушался Никита.

Кстати, не исключено, что такое поведение является наигранным. Вероятно, Никита Кологривый пытается запомнится публике. Артист не скрывает, что приехал в столицу за славой и деньгами.

Напомним, несколько месяцев назад Никита Кологривый провел за решеткой неделю после дебоша в новосибирском баре. Этот инцидент никак не сказался на карьере скандального артиста.