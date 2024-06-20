Встреча года: Панин* пригласил в гости Шпака, чтобы развлекаться до утра

Алексей Панин* покинул Россию несколько лет назад. За это время актер успел поскитаться по Европе, а потом переехать в Америку. Там артист представил свой комедийный спектакль "Скамейка".

На днях стало известно, что к себе в гости в США Панин* пригласил блогера Александра Шпака, которого называют фриком из-за необычной внешности. В Сеть попало видео, на котором актер и звезда интернета заявляют, что после представления Алексея* будут вместе с поклонниками развлекаться.

"Мы будем отдыхать, петь, пить. Даня, прекрасный наш товарищ, организует нам пение, досуг", – хвастаются Шпак и Панин*.

Своим поклонникам блогер и актер обещали "хорошенечко покутить до утра" и заявили, что на вечеринку придут лично.





Напомним, после того как Панин* покинул Россию, скандальный артист обосновался в Европе, а именно в Испании. В своем блоге он часто хвастался, как ему нравится жизнь за границей. Однако, перебрав с горячительным во время посещения Эстонии, Алексей* начал ломиться в чужой номер, чем жутко перепугал постояльцев. После инцидента звезда фильма "Жмурки" заявил, что ничего серьезного не произошло, но все же покинул Европу и перебрался в Штаты.

Ранее стало известно, что дочь Алексея Панина* хотела сыграть в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", но ее не утвердили.

* Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга