Публично высмеянная Асмус рассвирепела от слов поклонников: "Хватит вонять!"

Уставшая от шумного мегаполиса Кристина Асмус сменила столицу на спокойные, уединенные Балийские острова. Артистка уехала в отпуск вместе с дочерью и с удовольствием хвастается фотографиями с отдыха. Однако под каждым снимком звезда "Интернов" получает критику из-за своей новой прически вместо восторгов. Какое-то время Кристина терпела, а потом рассвирепела и обругала фанатов.

Оказалось, что сменить имидж Асмус решилась не просто так, на то была весомая причина. От постоянных окрашиваний, начесов и других манипуляций волосы стали очень плохими, объяснила экс-супруга Гарика Харламова. Потому актриса отрезала всю длину и теперь ходит со стрижкой, которую многие сравнивают с мужской.

"Вы заколебали под каждым постом писать, как вам не нравится моя стрижка. Мне от этого она не начинает меньше нравиться. Ещё раз. За последний год для разных проектов я красилась раз 50. Плюс начесы, плойки и привет. Я осталась без волос. У меня выбора не было. Так шо, хватит вонять!" – высказалась актриса.





Многие, впрочем, продолжают считать, что смена имиджа – способ пережить недавнюю свадьбу Гарика Харламова. Как известно, актер тайно женился на своей возлюбленной Катерине Ковальчук. Пара не стала устраивать пышных торжеств и просто расписалась в одном из ЗАГСов. На медовый месяц супруги тоже не тратились, а просто уехали в особняк Гарика на Рублевке.

Ранее сообщалось, что узнавшая о свадьбе Харламова Асмус пустилась во все тяжкие. Актрису заметили с двумя мужчинами одновременно.