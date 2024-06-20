"Мальчик или девочка?": 49-летняя Довлатова готовится к родам

Алла Довлатова – известная теле– и радиоведущая, а также многодетная мать. У нее четверо детей. Через несколько дней старшей дочери знаменитости, Дарье, исполнится 25 лет. Кроме того, девушка скоро сама станет мамой, а это значит, что Алла будет бабушкой, чего она ждет с нетерпением.

Сейчас Довлатова готовится к родам дочери, помогая в поисках подходящей клиники. Недавно телеведущая выложила в популярную социальную сеть снимок, на котором она запечатлена вместе с беременной дочерью. Также знаменитость предложила подписчикам угадать, кто родится. "Мальчик или девочка?" – написала телезвезда.

Кроме Дарьи, у Аллы есть совершеннолетний сын, 19-летний Павел. Этими детьми Довлатова обзавелась во время брака с Дмитрием Лютым. Этот союз распался в 2007-м. В том же году радиоведущая узаконила отношения с подполковником полиции Алексеем Борода, от которого родила дочь Александру. В этом году девочке исполнится 16 лет.

Семь лет назад Алла Довлатова родила еще одну дочь. На свет появилась девочка, которую назвали Марией. Недавно, на премии телеканала RU.TV, знаменитость появлялась на публике вместе с младшей наследницей.