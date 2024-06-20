Пригожин тоскует по пропавшему Урганту

С февраля 2022 года шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить в эфир. Ведущий передачи Иван Ургант также пропал с телеэкранов. С тех пор нередко возобновляются обсуждения возможного возвращения шоумена к работе над проектом. Например, недавно одна из команд КВН публично обратилась к Константину Эрнсту с просьбой вернуть и шоу, и Урганта на Первый канал.

Возвращения Ивана ждет и продюсер Иосиф Пригожин. В недавней беседе с прессой супруг певицы Валерии отметил, что Ургант всегда был очень приятным и легким в общении человеком, что вызывало у всех восхищение. Пригожин подчеркнул важность наличия на телевидении профессионалов с хорошими манерами, и считает, что Ургант полностью соответствует этим требованиям.

Иван Ургант, по мнению продюсера, обладает всеми необходимыми качествами: культурой, воспитанием и изяществом. Пригожин напомнил о том, что Иван происходит из артистической семьи: его отец – актер, а бабушка – известная актриса, на фильмах с участием которой они выросли. Таким образом, таланты Ивана можно считать наследственными.

Иосиф Пригожин также отметил, что программы Ивана Урганта всегда были интересными и привлекали зрителей к экранам телевизоров. По его мнению, шоу "Вечерний Ургант" было отличным примером качественного и концептуального телевидения. Поэтому продюсер тоскует по пропавшему с ТВ шоумену.