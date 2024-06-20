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Четверг 20 июня

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"Охотились за убийцей": шокирующие подробности смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри

Смерть Мэттью Перри могла быть неслучайной.

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года на 55-м году жизни. В качестве причины смерти эксперты назвали передозировку кетамином. Сердце артиста не выдержало. Сообщается, что актеру ставили капельницы с вышеупомянутым препаратом ради борьбы с алкозависимостью.

Однако не так давно появилась новая версия. Полицейские полагают, что Мэттью Перри могли убить. На эту мысль стражей порядка натолкнуло заключение, в котором говорится, что доза кетамина, обнаруженная в крови актера, недостаточна для летального исхода. 

Сейчас СМИ сообщают, что в Калифорнии была задержала подруга Перри, с которой он познакомился в рехабе во время лечения от зависимостей. Эту дружбу называют неожиданной. Как рассказал инсайдер изданию In Touch Weekly: "В основном они охотились за убийцей Мэтью".

Женщина, которая в определенных кругах имеет известность, не отрицает дружбу с Мэттью Перри, но при этом категорически не согласна с тем, что она может быть причастна к смерти актера. Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, каким образом к звезде сериала "Друзья" попали наркотические вещества. 

20 июня 2024, 18:05
Мэттью Перри. Фото: youtube/@QwithTomPower
Дмитрий Алексеев
intouchweekly.com✓ Надежный источник

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