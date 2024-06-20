"Охотились за убийцей": шокирующие подробности смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года на 55-м году жизни. В качестве причины смерти эксперты назвали передозировку кетамином. Сердце артиста не выдержало. Сообщается, что актеру ставили капельницы с вышеупомянутым препаратом ради борьбы с алкозависимостью.

Однако не так давно появилась новая версия. Полицейские полагают, что Мэттью Перри могли убить. На эту мысль стражей порядка натолкнуло заключение, в котором говорится, что доза кетамина, обнаруженная в крови актера, недостаточна для летального исхода.

Сейчас СМИ сообщают, что в Калифорнии была задержала подруга Перри, с которой он познакомился в рехабе во время лечения от зависимостей. Эту дружбу называют неожиданной. Как рассказал инсайдер изданию In Touch Weekly: "В основном они охотились за убийцей Мэтью".

Женщина, которая в определенных кругах имеет известность, не отрицает дружбу с Мэттью Перри, но при этом категорически не согласна с тем, что она может быть причастна к смерти актера. Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, каким образом к звезде сериала "Друзья" попали наркотические вещества.