Не видно: могила Заворотнюк утопла спустя 20 дней после похорон

Похороны актрисы Анастасии Заворотнюк, которая на протяжении пяти лет боролась с глиобластомой, прошли 1 июня. Проститься с артисткой пришли не только близкие и друзья, но и ее поклонники. Те, кто не был равнодушен к звезде сериала "Моя прекрасная няня", до сих пор продолжают посещать Троекуровское кладбище, чтобы возложить цветы.

На 20 день после похорон можно с уверенностью сказать, что могила Анастасии Заворотнюк утопла в цветах. В настоящий момент там лежат десятки букетов, из-за которых едва видно портрет артистки, прикрепленный к кресту. Однако стоит отметить, что, несмотря на гору цветов, лежат они аккуратно. Очевидно, некто из близких актрисы регулярно наводит там порядок.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая, а на следующий день близкие сообщили о трагедии общественности. За последние пять лет в Сети не появилось ни одной фотографии онкобольной артистки. Родным актрисы удалось сохранить конфеденциальность в столь тяжелый момент, несмотря на попытки журналистов завладеть снимками.

Скоро на федеральном канале покажут новый сериал, в котором успела сняться Анастасия Заворотнюк. Зрители увидят последнюю роль актрисы уже в конце июня. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".