Солист "Иванушек International" прокомментировал слухи о распаде группы

Одна из самых популярных групп в России – "Иванушки International" буквально гремела в 90-е годы. Их песни "Тополиный пух", "Билетик в кино", "Золотые облака" и другие напевала вся молодежь. В то время как многие группы того поколения распались, этот бойз-бенд продолжает радовать поклонников новыми хитами и сейчас. В прошлом году коллектив представил новую композицию "Золотой волос".

Однако недавно фанатов шокировали слухи о том, что "Иванушки International" решили завершить совместное творчество. Тогда же коллектив появился на крупном мероприятии без Андрея Григорьева-Аполлонова, что только подкрепило пересуды о проблемах в коллективе. Эту новость прокомментировал солист группы Кирилл Туриченко.

"Мы всегда вместе. У нас не было планов расходиться куда-либо или разбегаться", – заявил артист.

Туриченко рассказал, что в 2025 году группа отметит 30-летний юбилей. В честь круглой даты артисты решили устроить масштабный гастрольный тур по стране. Кроме того, в скором времени планируются съемки сериала про "Иванушек". Правда, в этот раз на роль артистов подберут актеров, а сами музыканты станут наблюдателями.

Ранее в Сети появились новости об уходе тяжелобольного Андрея Губина. Артист был одним из самых популярных певцов в 90-х и 00-х.