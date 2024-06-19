"Так ей и надо": Никоненко обозвал изгнанную из рижского театра Хаматову "дурой набитой"

Недавно стало известно, что Чулпан Хаматову, которая два года назад сбежала из России и обосновалась в Латвии, была изгнала из Нового Рижского театра в связи с низкой популярностью среди зрителей, а также отсутствию общего языка с коллегами. Об увольнении актрисы высказался народный артист РСФСР Сергей Никоненко в недавней беседе с прессой.

По словам Сергея Петровича, такую участь Чулпан вполне заслужила. "Так ей и надо", – сказал Никоненко, добавив, что ее как предательницу ждет лишь "историческая помойка". Мол, о ней уже всем пора забыть, потому что она стала глупой. "Дура набитая", – обозвал артист коллегу.

Никоненко вспомнил дипломную работу Хаматовой, которая во время учебы подавала большие надежды благодаря своему таланту. По словам Сергея Петровича, Чулпан была весьма способной, и это было видно с самого начала. Но потом она просто поддалась глупости, считает артист.

Напомним, Чулпан Хаматова покинула Россию в начале 2022 года в связи с иными взглядами на общественно-политические события. Артистка по сей день подчеркивает свою позицию в различных интервью. Соотечественники возмущены тем, что некогда востребованная актриса активно критикует родину.