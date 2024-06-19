"На конфликт нарывается": Манукян отомстил Костюшкину за наглую выходку

52-летний Стас Костюшкин представил поклонникам композицию на мотив трека "Ролекс", который выпустил Давид Манукян, более известный как DAVA, совместно с Филиппом Киркоровым несколько лет назад. Вскоре 31-летний блогер вышел на связь, дав понять, что никаких договоренностей не было, а значит, необходимо разбираться.

Манукян недолго думал над тем, как отомстить Костюшкину за наглое использование интеллектуальной собственности. Давид показал свою "новую" песню – на мотив хита "Женщина, я не танцую", записанного, как известно, Стасом около 10 лет назад. Вскоре Костюшкин выступил с обращением к молодому артисту: "Кто-то на конфликт нарывается? Давай все по-взрослому решим, хочешь?"





После этого Стас и Давид устроили баттл, который натолкнул интернет-пользователей на мысль о том, что случившееся является инсценировкой. Якобы таким образом артисты решили привлечь внимание публики к себе и, вероятно, некому совместному проекту.

Однако некоторые поклонники Стаса Костюшкина и Давида Манукяна проще отнеслись к увиденному и предложили выпустить обновленные композиции на известных музыкальных площадках.