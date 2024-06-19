Полину Гагарину решили внести в черный список: подробности

На западных интернет-ресурсах появилась информация о планируемом включении российской певицы Полины Гагариной в 14-й пакет санкций Европейского союза. Помимо артистки в черном списке окажутся известные предприниматели, в частности Таймураз Боллоев ("Балтика") и Роман Троценко (Корпорация АЕОН).

В общей сложности в новом пакете санкций Евросоюза будет упомянуто порядка 20 граждан России и примерно столько же юридических лиц. На данный момент страны ЕС пытаются согласовать документ. Известно, что на голосовании, которое состоялось 14 июня, Германия отказалась поддерживать 14-й пакет санкций.

Как отреагировала Полина Гагарина на планируемое внесение ее фамилии в антироссийские санкции, пока неизвестно. Стоит отметить, что ранее в черный список стран Запада попали другие российские артисты, в частности, Сергей Безруков, Олег Газманов, Владимир Машков, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Филипп Киркоров – все, кто поддерживает внешнеполитический курс России.

Ранее Полина Гагарина ответила на вопрос, готова ли она занять место покинувшей Россию Аллы Пугачевой. Слова певицы приводил женский журнал "Клео.ру".