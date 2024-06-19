Скандал: Наташа Королева подала в суд на Стаса Костюшкина из-за грязной лжи

Когда группа "Чай вдвоем" была на пике популярности, Стас Костюшкин попал в крайне неприятную ситуацию. Рассказав журналистам о невинном поцелуе с Наташей Королевой, те выдали материал о том, что певец переспал с возлюбленной Игоря Николаева в бане.

По словам Стаса Костюшкина, статья была полна грязной лжи, и из-за нее Наташа Королева подала в суд на певца, решив, что он сам выдумал эту историю. Чтобы разобраться в случившемся, артисту пришлось прервать отдых в Египте и вернуться в Москву.

В Rutube-шоу "Чат на чат" Стас Костюшкин рассказал, что тогда испытал ни с чем несравнимое чувство. Мужчины смотрели на него одобрительно, а женщины были готовы испепелить взглядом. Кроме того, угодившему в скандал певцу пришлось объясняться с женой.

Сегодня исполнителя хита "Женщина, я не танцую" с юмором относится к этой истории.

Ранее врач рассказал, в чем секрет красоты и молодости 52-летнего Стаса Костюшкина, а также прокомментировал слух о том, что артист не только правильно питается и регулярно бывает в тренажерном зале, но и посещает пластических хирургов. Слова эксперта приводил женский журнал "Клео.ру".