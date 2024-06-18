"Круче, чем Пугачева": звезда группы "Мираж" вознеслась перед Примадонной

В конце 80-х – начале 90-х группа "Мираж" находилась на пике популярности. Правда, состав коллектива довольно часто менялся. Благодаря группе прославилась, например, Светлана Разина, которая после основала проект "Фея", а потом выступала сольно. Она могла стать еще более популярной, если бы связалась с Аллой Пугачевой, но певица отказалась от встречи с народной артисткой.

В недавнем интервью Разина рассказала, что в то время директор Ирины Аллегровой предлагал ей знакомство с Пугачевой. Он буквально держал Светлану за руку, настаивая на поездке к Алле Борисовне. Но певица отказалась. Она считала, что коллеги по цеху ее не воспринимают всерьез. Разина допускает, что тогда упустила шанс стать еще более успешной артисткой.





Впрочем, Разина отказалась в том числе потому, что была уверена в триумфе группы "Мираж". "Пришла такая уверенность, что мы круче, чем Алла Пугачева", – призналась 61-летняя певица. То есть на тот момент все участницы коллектива, включая Светлану, вознеслись перед Примадонной отечественной эстрады – ровно как и современные артисты, считает исполнительница хита "Бабочка-ночь".