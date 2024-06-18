Пригожин нашел виновного в скандале с Бузовой и Басковым

Максимально закрытый наряд Ольги Бузовой на "Премии МУЗ-ТВ 2024" привлек внимание Николая Баскова, ведущего церемонии. Поэтому певец решил пошутить, отметив, что в первый раз увидел поп-диву полностью одетой. Это замечание более чем не устроило поющую телеведущую, поэтому она решила поставить артиста на место. По словам Ольги, иногда следует молчать, даже если есть в руках микрофон. Позже Николай написал в популярной соцсети, что может открывать рот и без микрофона, "в отличие от тех, кто в него кричит, как коза".

Эти слова Баскова раскололи шоу-бизнес на два лагеря. Кто-то встал на защиту Бузовой, указав на недопустимость слов певца, другие же заступились за Николая – они считают, что Ольге не следовало бы настолько остро реагировать на шутку ведущего "Премии МУЗ-ТВ 2024". Такого мнения, например, придерживается продюсер Иосиф Пригожин.

В недавней беседе с прессой супруг певицы Валерии дал понять, что нашел виноватого в этом скандале. Мол, Ольга Бузова в виду своей сентиментальности и эмоциональности слишком близко к сердцу восприняла слова Николая Баскова, который, по мнению продюсера, является деликатным человеком. То есть если бы поющая телеведущая просто отшутилась бы или сделала вид, что не обратила внимание, то никакого скандала не было бы.