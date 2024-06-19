"Хочу заснуть и не проснуться": стало известно, что подкосило Киркорова

Совсем недавно Филипп Киркоров перепугал поклонников своим заявлением. Певец рассказал, что неважно себя чувствует: сталкивается с постоянными переживаниями и тоской. "Хочу уснуть и не проснуться", – выдал артист, размышляя о своих проблемах.

Многие посчитали, что виной тому недавний бойкот, с которым столкнулся артист после "голой вечеринки". Однако психолог Станислав Самбурский считает, что Киркоров "играючи" пережил этот этап жизни и даже "хайпанул", спев песню про то, как он вошел не в те двери.

Сложно считать причиной психоэмоционального расстройства и недавний конфликт с Любовью Успенской, считает эксперт. По словам Станислава, Филипп Бедросович, скорее всего, даже не обижен на давнюю подругу, а суды тянутся только ради того, чтобы избежать репутационных потерь. Психолог считает, что бывшего мужа Аллы Пугачевой мучает мужской кризис.

"Мужской кризис со всем букетом переоценки жизненных ценностей и достижений может волновать Филиппа", – высказал свою точку зрения специалист.

При этом, заявляя, что сам справляется со всеми переживаниями, Киркоров лукавит, считает Самбурский. Как бы там ни было, специалист советует артисту не оставаться один на один со своими проблемами и найти близкого по духу человека, который поможет справиться с этой ситуацией.

Ранее стало известно, что 92-летний отец Киркорова лишился 3,5 миллиона рублей из-за мошенников.