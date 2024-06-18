Шахрин раскрыл секрет названия группы "Чайф": причем здесь кофеварка?

В следующем году исполнится 40 лет группе "Чайф". Несменным лидером коллектива остается Владимир Шахрин. На недавней пресс-конференции 64-летний рок-музыкант раскрыл секрет названия группы. Он рассказал, что слова "чай" и "кайф" действительно имеют место, но происхождение связано с забавной историей.

По словам Шахрина, слово "Чайф" придумал Вадим Кукушкин. Дело в том, что коллектив во время первых репетиций распивал очень крепкий чай, приготовленный в кофеварке, потому что кофе не было. Так и повелось. "Заканчивая репетицию, уходили, и говорили: в следующий четверг на чайф", – вспомнил музыкант.

Перед первым концертом в 1985-м группа начала думать над названием. И раз они сами собирались на "чайф", то и зрителей в итоге решили приглашать на "Чайф".

Интересно, что довольно часто за названиями таких известных групп, как "Чайф", скрываются такие неприметные, но запоминающиеся истории, которые подчеркивают их индивидуальность и создают особую связь с поклонниками.

За свои почти 40 лет существования группа "Чайф" стала настоящей легендой русского рока. Владимир Шахрин и его коллеги по группе смогли создать не только музыку, но и атмосферу, которая остается в сердцах их слушателей на долгие годы.