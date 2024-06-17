Молодая соседка огорошила голодающего Шуру: Мне жрать нечего было

Уроженец Новосибирска Александр Медведев, который стал известен как Шура, приехал покорять столицу в конце прошлого века. Тогда будущая звезда российского шоу-бизнеса оказалась на грани выживания, но не оставляла попыток осуществить мечту.

В 90-х из-за нехватки денег Шуре пришлось жить с соседкой, которая нередко покидала квартиру ради оказания интимных услуг клиентам. Например, однажды она уехала на несколько недель в Сочи, оставив Александру пекинеса. Соседка огорошила Медведева решением оставить собаку.

"Мне самому ждать нечего было", – рассказал певец в "Шоу Воли".

Шуре пришлось заботиться о питомце на протяжении четырех недель. Хоть это и не вписывалось в планы Медведева, этот момент в каком-то смысле исполнил его мечту. В "Шоу Воли" артист признался, что размышлял о том, чтобы обзавестись питомцем.

Ранее певец Шура рассказал, что едва не скончался на глазах у Маши Распутиной, которая спасла ему жизнь. Пугающий инцидент произошел на торжестве по случаю дня рождения артистки. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".