"Пусть помучается": Садальский считает нужным "вышвырнуть" Баскова с телевидения

Скандал из-за шуток Николая Баскова на "Премии МУЗ-ТВ 2024" обретает все большие масштабы. Все началось с замечания артиста в адрес Ольги Бузовой, которая представила на церемонии зрелищный номер. После выступления поп-дивы певец, который был ведущим мероприятия, во всеуслышание признался, что впервые лицезреет Ольгу полностью одетой. Очевидно, так артист вспомнил о недавнем скандале из-за откровенного образа поющей телеведущей на VK Fest в Башкортостане.

Вскоре Бузова заявила, что Баскову следовало бы промолчать. Мол, необязательно что-то говорить, даже если ты являешься ведущим. С ней, как оказалось, солидарна фигуристка Алина Загитова, которой не понравилась шутка Николая о ней. Певец назвал спортсменку "дорогой подтанцовкой" Люси Чеботиной. Напомним, фигуристка действительно приняла участие в выступлении молодой исполнительницы на "Премии МУЗ-ТВ 2024", но, видимо, с таким определением чемпионка не согласна.

На защиту Ольги Бузовой встала и ее подруга, бизнесвумен Мария Погребняк. Она назвала 47-летнего певца "мелочным хамом", который вместо извинений решил продемонстрировать превосходство над Ольгой в соцсети. Он написал, что может выступать и без микрофона, в отличие от тех, кто в микрофон орет, словно коза.

В скандал вмешался заслуженный артист РСФСР Стас Садальский. Он тоже занял сторону Ольги Бузовой, так как считает недопустимыми слова Николая Баскова. "Если бы я был начальником МУЗ-ТВ, я его вышвырнул", – заявил актер. Мол, певца следует убрать со всех каналов. "Пусть помучается, посидит без денег", – сказал Садальский.