Асмус вместе с дочерью покинула Россию после свадьбы Харламова

На днях в жизни 10-летней дочери Гарика Харламова и Кристины Асмус произошло важное событие – она окончила начальную школу, однако выпускной смогла посетить только актриса. Юморист по неясным причинам не смог присутствовать на мероприятии.

Комментируя отсутствие бывшего мужа на торжестве, Асмус отметила, что сейчас он зарабатывает денежные средства для следующего раздела имущества. Очевидно, так Кристина прокомментировала недавнюю свадьбу Гарика с актрисой Катериной Ковальчук, которая младше его на 12 лет.

После выпускного Асмус решила сделать дочери подарок – отдых на Бали. Некоторое время назад актриса вместе с наследницей села в самолет и на время покинула Россию ради отпуска. Оказавшись на месте, артистка вышла на связь с поклонниками в популярной соцсети:

"Мы на базе".

По словам певицы, путь из России в Индонезию занял много времени. Однако иных подробностей долгого перелета Кристина Асмус раскрывать не стала, как и информацию о продолжительности отпуска.

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус расторгли брак летом 2020-го. Несмотря на споры, связанные с разводом, бывшие супруги смогли сохранить дружеские отношения ради наследницы.