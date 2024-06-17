Загитова неожиданно набросилась на Баскова: Лучше выдать скотч вместо микрофона

Николая Баскова нередко приглашают на мероприятия и в ТВ-проекты в качестве ведущего. Вероятно, продюсеры высоко оценивают импровизацию артиста и его профессионализм в целом. Однако в последнее время на него обижается все больше представителей шоу-бизнеса.

Например, на "Премии МУЗ-ТВ 2024", где Николай тоже стал одним из ведущих, он поссорился с Ольгой Бузовой. После выступления артистки Басков, вышедший на сцену, признался, что в первый раз видит ее полностью одетой. Все всякий сомнений, таким образом певец упомянул недавний скандал из-за откровенного образа поп-дивы на фестивале в Уфе.

Ольга Бузова заявила, что иногда лучше ничего не говорить, даже если в твоих руках есть микрофон и ты являешься ведущим. Такого же мнения, как оказалось, придерживается и Алина Загитова. О 22-летней спортсменке Николай Басков тоже пошутил на церемонии.

Комментируя выступление певицы Люси Чеботиной, народный артист отметил, что она может позволить себе организовать дорогую подтанцовку, имея в виду Алину Загитову, которая приняла участие в выступлении 27-летней исполнительницы. "Одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона", – написала фигуристка в популярной соцсети, неожиданно набросившись на артиста.

Кстати, Николай Басков не молчит и отбивается от критики. Так, после слов Ольги Бузовой он выложил в свой телеграм-канал давнее видео, на котором он продемонстрировал всю красоту своего голоса. Певец также написал, что может открывать рот и без микрофона, а некоторые в него кричат, словно коза.