В течение 7 лет: Катя Лель предсказывает шокирующие изменения всей планете

В ближайшие семь лет нас ожидают удивительные и даже шокирующие события, согласно предсказаниям певицы Кати Лель, которая неоднократно рассказывала о своих контактах с инопланетянами. Артистка утверждает, что в этот период начнутся активные контакты между представителями внеземных цивилизаций и жителями Земли. Мужчины из других миров будут взаимодействовать с земными женщинами, а инопланетные женщины – с нашими мужчинами. Это станет частью нашей повседневной жизни, заявила певица в шоу "Секрет на миллион".

По словам Кати Лель, эти контакты приведут к значительным изменениям в человеческом сознании и появлению нового поколения более осознанных детей, обладающих космическими знаниями. Эти дети будут способствовать улучшению человечества, делая нас совершеннее и здоровее. По мнению Лель, благодаря этим изменениям, люди перестанут стареть и болеть, всегда сохраняя молодость и энергию.

Катя Лель также уверена, что инопланетяне не допустят глобальных катастроф, таких как мировая война. Она утверждает, что они уже не раз предотвращали ядерные конфликты и будут продолжать защищать человечество от таких угроз. Вмешательство инопланетян якобы происходит только в критические моменты, когда наша выживаемость находится под серьезной угрозой. Поэтому, по словам певицы, вероятность ядерной войны исключена благодаря их вмешательству.