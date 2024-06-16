"Это свинство": Гордон обвинила "добрячка" Николаева в нечестности

Несколько дней назад блогер Карина Мурашкина сообщила о конфликте с Игорем Николаевым. По словам девушки, музыкант требует от нее 1,5 миллиона рублей за использование товарного знака "Выпьем за любовь". В дело вмешалась юрист Екатерина Гордон. Она высказала свое видение ситуации в личном блоге.

Екатерина рассказала, что артисту не понравилась продажа носков с надписью "Выпьем за любовь", так как этот товарный знак якобы принадлежит ему. Однако на момент продажи носков бренд еще не был зарегистрирован. Мол, заявка на его регистрацию была подана позже. Это означает, что Николаев и его представители не имели юридических оснований для таких требований, заключила адвокат.

Гордон возмущена тем, что Мурашкину вводили в заблуждение и требовали деньги за продукцию с незарегистрированным товарным знаком. Она считает это поведение незаконным и несправедливым. По ее мнению, стоит рассмотреть возможность подачи заявления о вымогательстве, так как переписки и голосовые сообщения, в которых Карину принуждали выплатить деньги под угрозой блокировки канала, были нотариально заверены.

"Это свинство. Нужно разобраться, нет ли там оснований для подачи заявления по вымогательству", – сказала адвокат.



Екатерина Гордон также отметила, что Игорь Николаев, создающий образ добродушного народного любимца, поступает нечестно, пытаясь заработать на блогерах, которые популяризируют его творчество. Она подчеркивает, что Николаев не имел права требовать деньги с Карины Мурашкиной за носки. В заключение Гордон предложила шутливое решение: если Николаеву нужны носки, то можно организовать сбор средств и подарить ему их.