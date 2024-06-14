Федосеева-Шукшина взмолилась о примирении дочерей перед смертью

Порядка 10 лет не могут найти общий язык дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной – Ольга и Мария. Последняя, по словам артистки, отказывается отвечать на телефонные звонки и в целом избегает разговора. Актриса даже вспомнить не может, почему наследницы перестали общаться, а ведь раньше они были очень дружны.

К слову, несколькими месяцами ранее Ольга и Мария вступили в противостояние из-за наследства знаменитого отца, Василия Шукшина. Дело дошло до суда. Эта история сильно ранит сердце 85-летней Лидии Николаевны, которая не перестает надеяться на возобновление нормального общения между дочерьми.

По мнению народной артистки РСФСР, Василий Макарович не допустил бы такого конфликта между Ольгой и Марией. "Ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу", – сетует Лидия Федосеева-Шукшина, взмолившись о примирении дочерей. Она мечтает, чтобы радостное событие произошло до ее смерти.

В эфире передачи "Судьба человека" Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что готова на все ради мира в семье. Сейчас рядом с ней находится дочь Ольга, которая активно делится своей точкой зрения в СМИ. Мария Шукшина, в свою очередь, хранит молчание о ситуации в семье. Она не высказывается на эту тему.