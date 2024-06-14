Объявлено о провале Успенской в борьбе с Киркоровым

В прошлом году Любовь Успенская в интервью Алене Жигаловой крайне неосторожно высказалась о Филиппе Киркорове, который тогда активно защищал оскандалившегося пластического хирурга Тимура Хайдарова. Певица назвала народного артиста России женоненавистником. И с этим он мириться не стал. Он обратился в суд с иском на 10 миллионов рублей, желая защитить свои честь и достоинство.

Но Киркоров этим не ограничился. Он также нелицеприятно высказался об Успенской, назвав ее попрошайкой. Якобы певица нередко выпрашивала у него подарки. Любовь Залмановну задели эти слова. Сначала она предложила урегулировать конфликт в досудебном порядке, но потом, не дождавшись ответа,подала свой иск. Но артисту ждал провал.

В пятницу, 14 июня, стало известно, что иск певицы к коллеге возвращен. Об этом рассказал представляющий интересы Филиппа Киркорова адвокат Александр Добровинский. "Неправильная подсудность. Как говорится: «На деревню дедушке", – сказал юрист.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что деньги, которые суд решит взыскать с Любови Успенской, будут направлены на благотворительность. В этом контексте артист вспомнил свою поездку в Донбасс, где видел очень много нуждающихся в помощи людей.