"Сняла маску": обратившаяся к народу Орбакайте допустила ошибку

Совсем недавно Кристина Орбакайте опубликовала в популярной социальной сети видеообращение к аудитории. Певица, которая долго не выходила на связь после отмены концертов в России, заявила, что живет счастливо, несмотря ни на что. Мол, много планов, идей, а провалов нет. Также артистка посчитала нужным высказаться о критике в ее адрес как о "г**не". Якобы оно к ней не прилипает. В завершение исполнительница хита "Перелетная птица" пожелала всем мира и любви.

Некоторые интернет-пользователи поддержали стремящуюся сгладить углы Кристину Орбакайте. Но нашлись и те, которые указали артистке на ее ошибку. И таких, причем, много. Например, один из подписчиков написал, что артистка "сняла маску", использовав грубое слово в обращении. "Зря вы рот открыли. Теперь все видят, что вы совсем не такая нежная", – обратился к Кристине другой подписчик.

Также часть пользователей Сети обратила внимание на то, как Кристина Орбакайте похожа на свою мать Аллу Пугачеву – не только внешне, но и внутренне. "Стала копия мамы", "Вся в мамашу", "Яблоко от яблони недалеко падает", – комментируют подписчики Кристины Орбакайте ее видеообращение.