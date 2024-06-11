Эрнст готовит россиян к возвращению Урганта на ТВ

Уже более двух лет программа "Вечерний Ургант" отсутствует в телеэфире. Производство новых эпизодов было приостановлено в феврале 2022 года, когда Первый канал принял решение сосредоточиться исключительно на общественно-политических передачах. За это время ведущий шоу Иван Ургант оставался в тени, избегая публичных высказываний и лишь изредка появляясь на светских мероприятиях.

Однако, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, по всей видимости, также желает вернуть "Вечерний Ургант" в эфирную сетку. Недавно, в одном из выпусков КВН, продюсер задал участникам вопрос о том, какие старые передачи с новыми ведущими они хотели бы видеть. Один из участников ответил, что было бы неплохо вернуть "Вечернего Урганта" с Иваном Ургантом. Зал ответил на это бурными аплодисментами, а жюри, включая самого Эрнста, высоко оценили команду, выставив им максимальные баллы.

В Интернете активно обсуждают, что таким образом гендиректор Первого канала готовит зрителей к возвращению популярного шоу. По мнению телеграм-канала "Verum Regnum|Наш Regnum", Эрнст уже не впервые использует КВН в качестве площадки для подобного рода "прогрева". Судя по откликам в сети, публика с нетерпением ждет новых выпусков "Вечернего Урганта".