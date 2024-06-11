Эрнст готовит россиян к возвращению Урганта на ТВ

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы Тайного мужа Заворотнюк раскрыли: больше нет смысла скрыватьТайного мужа Заворотнюк раскрыли: больше нет смысла скрывать Дочь Заворотнюк рассказала о мистике после смерти материДочь Заворотнюк рассказала о мистике после смерти матери Экс-возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов простился с ней тайноЭкс-возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов простился с ней тайно

Лента новостей

Вторник 11 июня

16:50Эрнст готовит россиян к возвращению Урганта на ТВ 15:41Как похудеть на 5 кг за месяц: эффективные советы по питанию и физической активности 14:47Засобиравшемуся в Молдавию Киркорова нанесли неожиданный удар: "Не позволим" 14:14Пользователи Сети высмеяли Пугачеву за ее метания по странам 13:11Вышедшая за молодого бизнесмена Буланова заявила об измене в семье: "Пошлость, дешевка" 11:41В край обнаглевший SHAMAN "унизил святыню": певцу влепили хлесткую пощечину 10:46Ольга Бузова рухнула на глазах толпы во время официального визита: что происходит с артисткой? 10:04Скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" 09:34Гороскоп на август 2024 года для женщины Водолей 09:32Обидевшаяся на россиян Орбакайте закатила публичную истерику: "Нигде я не проваливаюсь" 08:40Друг Заворотнюк раскрыл правду об отношениях актрисы с мужем: "Болезнь меняет человека" 04:45Женщина за 50 рассказала, как ей удается быть в центре внимания молодых парней 01:29Полуголая бьется в конвульсиях на полу: поклонников ужаснуло состояние Водонаевой 22:20Стас Ярушин оставил тревожное сообщение в Сети: Не хочу видеть людей 21:29"Самая высшая награда": готова ли Гагарина занять место Пугачевой 20:38К 50-летию Жанны Фриске: сестра покойной артистки возвращается на сцену 19:52Это мальчик! Валерий Меладзе принимает поздравления с рождением малыша 19:00Брак фальшивый? Почему Харламова и Ковальчук обвиняют в пиаре 18:27Гороскоп для женщины Козерог на август 2024 года 18:11"Извинения не помогут": карьера Лободы пошла крахом после критики России 17:21"Это грустно": Егор Крид взвыл от тоски перед 30-летием 16:33Голое тело Фриске за миллион: нелюди хотели нажиться на смерти певицы 14:42Стало известно, что Стас Михайлов тайно помогал онкобольной Заворотнюк 13:38Дочь Бородиной осталась одна в свой день рождения: бросили и мать, и отец 12:22"Голая" вечеринка ничему не научила: Ивлеева снова выставила напоказ пошлости 11:03Сергей Соседов довел до слез солистку группы "Стрелки" 10:3164-летний Дибров заговорил о любовнике своей молодой супруги: "Я допускаю" 09:55Дочь объявившей о разводе Алсу публично разрыдалась и выдала всю правду 09:20Выгнавший малолетних детей за границу Киркоров сделал шокирующее заявление: "Это мой дом" 08:43Слепла и прикладывалась к бутылке: вот что происходило с Заворотнюк перед болезнью 04:26Володина поделилась прогнозом для родившихся в 1976-1977 годах людей 01:15Дочь Заворотнюк рассказала о мистике после смерти матери 22:01Гороскоп для женщины Стрелец на август 2024 года 21:04"Меня объявили в розыск": Екатерина Волкова вышла на связь с важным сообщением 18:01Сначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева 15:11Мария Порошина тайно вышла замуж: об этом проговорился ее бывший 11:09Михайлов наотрез отказался выступать со Шнуровым: причина конфликта 06:18"Многое себе испортил": Шаляпин разочарован своей карьерой 03:28"Выступать на улицах": Чеботина высказалась о завершении концертной деятельности 00:04Уже в июне: Ольга Бузова планирует улететь из России 20:37Гороскоп для женщины Скорпиона на август 2024 года 18:21Может не вернуться на сцену: Селин Дион страдает из-за тяжелого заболевания 15:34Как правильно посадить тыкву семенами в открытый грунт: советы и рекомендации 15:29Дети Полины Гагариной пошли по ее стопам 12:37Каковы шансы Кологривого сыграть Жириновского в новом сериале? 09:09Почему появляются язвы во рту: причины и способы лечения 04:43Счастье уже близко: эти 3 знаки зодиака встретят свою любовь в июне 01:36Дважды развелась и страшно располнела: вот как сейчас живет пропавшая с экранов звезда "Маргоши" 22:11Вот что заставляет Боню часто менять мужчин: развита "внутренняя женщина" 21:33"Конкурентка": Алена Блин считает себя круче Ксении Собчак
1370
800
true

Эрнст готовит россиян к возвращению Урганта на ТВ

Эрнст готовит россиян к возвращению Урганта на ТВ

Шоу Ивана Урганта скоро может вернуться в эфир.

Уже более двух лет программа "Вечерний Ургант" отсутствует в телеэфире. Производство новых эпизодов было приостановлено в феврале 2022 года, когда Первый канал принял решение сосредоточиться исключительно на общественно-политических передачах. За это время ведущий шоу Иван Ургант оставался в тени, избегая публичных высказываний и лишь изредка появляясь на светских мероприятиях.

Однако, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, по всей видимости, также желает вернуть "Вечерний Ургант" в эфирную сетку. Недавно, в одном из выпусков КВН, продюсер задал участникам вопрос о том, какие старые передачи с новыми ведущими они хотели бы видеть. Один из участников ответил, что было бы неплохо вернуть "Вечернего Урганта" с Иваном Ургантом. Зал ответил на это бурными аплодисментами, а жюри, включая самого Эрнста, высоко оценили команду, выставив им максимальные баллы.

В Интернете активно обсуждают, что таким образом гендиректор Первого канала готовит зрителей к возвращению популярного шоу. По мнению телеграм-канала "Verum Regnum|Наш Regnum", Эрнст уже не впервые использует КВН в качестве площадки для подобного рода "прогрева". Судя по откликам в сети, публика с нетерпением ждет новых выпусков "Вечернего Урганта".

11 июня 2024, 16:50
Иван Ургант. Фото: YouTube / @KuJiPodcast
Дмитрий Алексеев
Telegram / @regnum_na✓ Надежный источник

Пользователи Сети высмеяли Пугачеву за ее метания по странам

Пользователи Сети высмеяли Пугачеву за ее метания по странам
Появились слухи, что артистка снова собирается переезжать.

Вышедшая за молодого бизнесмена Буланова заявила об измене в семье: "Пошлость, дешевка"

Вышедшая за молодого бизнесмена Буланова заявила об измене в семье: "Пошлость, дешевка"
Артистка рассказала, что оказалась в любовном треугольнике.

В край обнаглевший SHAMAN "унизил святыню": певцу влепили хлесткую пощечину

В край обнаглевший SHAMAN "унизил святыню": певцу влепили хлесткую пощечину
Артиста раскритиковали за нехватку патриотизма.

Ольга Бузова рухнула на глазах толпы во время официального визита: что происходит с артисткой?

Ольга Бузова рухнула на глазах толпы во время официального визита: что происходит с артисткой?
Артистка перепугала зрителей своим состоянием.

Обидевшаяся на россиян Орбакайте закатила публичную истерику: "Нигде я не проваливаюсь"

Обидевшаяся на россиян Орбакайте закатила публичную истерику: "Нигде я не проваливаюсь"
Певица не выдержала критики в свой адрес.

Друг Заворотнюк раскрыл правду об отношениях актрисы с мужем: "Болезнь меняет человека"

Друг Заворотнюк раскрыл правду об отношениях актрисы с мужем: "Болезнь меняет человека"
Петр Чернышев был рядом с Анастасией все пять лет, что она боролась с онкологией.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу