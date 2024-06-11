Пользователи Сети высмеяли Пугачеву за ее метания по странам

Больше двух лет назад Алла Пугачева вместе с мужем и детьми покинула Россию и обосновалась в Израиле. Однако прошло немного времени, и из-за неспокойной обстановки на Земле обетованной Примадонна решила перебраться на Кипр, где вместе с Максимом Галкиным* владеет роскошной виллой.

Впрочем, вероятно, и это неокончательное место жительства семейства. Недавно в Сеть попала информация, что певица с семьей собирается перебраться в Британию. А потом появились слухи, что Пугачева планирует обосноваться в Юрмале, где у нее тоже имеется недвижимость.

На Родину исполнительница хита "Миллион алых роз" теперь наведывается исключительно по делам. Так, стало известно, что артистка собирается приехать в Россию в конце этого месяца, чтобы оформить замок в Подмосковье на себя. В настоящий момент недвижимость принадлежит ее мужу, и, возможно, из-за его статуса иноагента на дом не могут найти покупателя.

Кроме того, накануне стало известно, что Алла Борисовна готова снова выступать перед россиянами. Популярный пранкер "Сорян" связался с представителями актрисы и предложил ей спеть перед российским инвестором в Турции. За концерт Примадонне обещали 100 миллионов рублей. Концертному директору Пугачевой предложение показалось заманчивым, и он попросил выслать подробности.

Впрочем, это не особо понравилось пользователям Сети. Многие посчитали, что Пугачева и Галкин* запасаются деньгами, чтобы в дальнейшем ни в чем не нуждаться.

"За сто миллионов можно еще и станцевать", "Да, деньги не пахнут", "Скоро за еду будет выступать", – высказались комментаторы.

Ранее сообщалось, что обидевшаяся на россиян Кристина Орбакайте закатила истерику.