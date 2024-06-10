Стас Ярушин оставил тревожное сообщение в Сети: Не хочу видеть людей

Недавно певец и актер Стас Ярушин оставил в популярной социальной сети тревожное сообщение. Он проинформировал появившейся у него потребности в уединении. Звезда сериала "Универ" сравнила это желание с нахождением на абсолютно пустынном острове, где возможно полное отсутствие связи с внешним миром.

"Я не хочу видеть людей", – сообщил Ярушин.

Артист признался, что в настоящий момент предпочел бы избегать контактов с людьми, не делиться своими размышлениями и жизненной энергией. Он заметил, что у каждого человека свое восприятие, что порой приводит к непониманию или саркастическим реакциям.

Стас Ярушин уверен, что временное отстранение от общества поспособствует его личной перезагрузке и приведет к творческому вдохновению. Он хочет задуматься о жизни, насладиться качественной музыкой и поработать над новыми идеями. Это, по его словам, нужно для внутреннего обновления и возвращения чувства полноты и энергичности.

Стас Ярушин известен публике как исполнитель одной из главных ролей в сериале "Универ". Также артист развивает музыкальную карьеру, а также проект под названием "Музлофт", новые выпуски которого регулярно выходят на видеохостинге "Ютуб".